Це вже щонайменше четверте невдале випробування ракети

Під час випробування російська міжконтинентальна ракета РС-28 «Сармат» вибухнула на полігоні «Плесецьк». Про це 22 вересня повідомив OSINT-аналітик MT Anderson.

Аналітик зазначає, що для спостереження за випробуваннями «Сармата» з американської бази на Алясці вилітав розвідувальний літак. Однак він не зафіксував запуску, тому вибух міг статися ще у процесі завантаження палива.

«Сармат» – це стратегічний ракетний комплекс з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою, яка має дальність польоту 18 000 км. Це вже щонайменше четверте невдале випробування ракети. Відомо, що єдиний успішний запуск ракети з космодрому «Плесецьк» був 20 квітня 2022 року.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Росія невдало випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, які є носіями ядерної зброї. Тоді повідомляли, що одна з ракет, «Ярс», збилась з курсу.

Ядерний шантаж Росії

Ще наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні, що стало б першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі.

Згодом стало відомо, що Білий дім наприкінці 2022 року розглядав варіанти відповіді на можливий ядерний удар Росії по Україні. Передбачалося, що реакція США повинна бути «неядерною», але «драматичною» для росіян.