Ще наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні, що стало б першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників адміністрації президента США.

За словами джерел CNN, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. До такої оцінки США підштовхнув не один показник, а «сукупність подій, аналізу і нових дуже чутливих розвідувальних даних».

Наголошується, що побоювання США були не просто гіпотетичними – вони також ґрунтувалися на певній інформації, яку отримали американські чиновники. США також тісно співпрацювали зі своїми союзниками як над розробкою планів на випадок російської ядерної атаки, так і над передачею попереджень російській стороні про наслідки такого удару.

У період з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю або «буде чітка вказівка, що вони збираються це зробити». Одним з аргументів на користь застосування Путіним ядерної зброї була втрата Херсону, який росіяни нібито вважали своєю територією, і за своєю доктриною могли б задіювати ядерну зброю.

Водночас російська пропагандистська машина поширювала фейки про «українську брудну бомбу», яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки. У США відкидали ці заяви росіян, але побоювалися мотивації, яка стоїть за цим.

CNN наголошує, що США жодного разу не виявили розвідданих, які б вказували на те, що Росія мобілізує свої ядерні сили для здійснення такої атаки. Однак, американські чиновники не були впевнені, що вони знають, чи переміщує Росія тактичну ядерну зброю. На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищити цілі міста, тактична зброя є достатньо малою, щоб її можна було тихо переміщати і використовувати зі звичайних систем, які вже розгорнуті на полі бою в Україні.