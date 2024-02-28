У витоку документів збройних сил Росії знайшли перелік умов, за яких Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї. Про це пише Financial Times, яке отримало документи від «західних джерел» та передало їх на аналіз експертам.

В одному з документів, що описують гіпотетичну атаку Китаю, сказано, що Росія, названа в рамках військової гри «Північною Федерацією», може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування «Півдня» з другою хвилею сил вторгнення.

У документах зазначається, що порогом для застосування ядерної зброї, є сукупність факторів, за яких втрати військ Росії «безповоротно призведуть до їх неспроможності зупинити значну ворожу агресію», та «критична ситуація для державної безпеки Росії».

Також серед потенційних умов застосування Росією ядерної зброї йдеться про знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів РФ, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по головному та резервному береговим командним центрам.

Зазначається, що російським військовим можуть дозволити використовувати тактичну ядерну зброю для широкого спектру цілей, включно зі «стримуванням держав від використання агресії або ескалації військових конфліктів», «припинення агресії» і запобігання програшу битв або втрати території.

Аналітики зазначають, що хоча документи мають десятирічну давність, вони залишаються актуальними для поточної російської військової доктрини. Документи описують моделі навчань, які російські військові регулярно проводили до та після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Джек Уотлінг, зазначив, що у документах описується підготовка російських підрозділів до ситуацій, у яких країна може захотіти використовувати ядерну зброю і вони не є зведенням правил її застосування.

Своєю чергою, низький поріг для тактичного ядерного застосування, описаний у документах, відповідає доктрині, яку деякі західні оглядачі називають «від ескалації до деескалації». «Навіюванням страху» Кремль буде намагатися припинити конфлікт на власних умовах, шокуючи супротивника країни раннім застосуванням малогабаритної ядерної зброї.