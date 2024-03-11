Білий дім наприкінці 2022 року розглядав варіанти відповіді на можливий ядерний удар Росії по Україні. Передбачалося, що реакція США повинна бути «неядерною», але «драматичною» для росіян. Про це 10 березня пише New York Times з посиланням на джерела.

За інформацією видання, у жовтні 2022 року Джо Байден мав зустріч з нью-йоркськими демократами в будинку бізнесмена Джеймса Мердока.

Вони мали наміри почути оптимістичні розмови про плани Байдена на наступні кілька років, але натомість отримали тривожне повідомлення про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Причому американський президент мав на увазі, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю не колись у майбутньому, а у найближчі кілька тижнів, додає видання.

Один зі співрозмовників NYT заявив, що з перехоплених розмов тоді стало зрозуміло, що армія РФ залучила підрозділи, які відповідають за переміщення або розгортання ядерної зброї. Найбільш тривожна з перехоплених розмов свідчила, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював логістику для підриву зброї на полі бою.

Невдовзі ЦРУ попередило, що ймовірність використання росіянами ядерної зброї може зрости до 50% або більше, якщо українські сили спробують повернути Крим. Стурбованість Білого дому була такою глибокою, що американські посадовці обговорювали, якою має бути відповідь США.

Передбачалося, що це буде «неядерний» контрхід, але «драматичний». Наприклад, звичайний удар по підрозділах, які запустять ядерну зброю. У статті зазначається, що Вашингтон також звертався до Пекіна. Крім того, як зазначає видання, Байден надіслав повідомлення Путіну про необхідність зустрічі посланців. З російської сторони був керівник зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а з американської директор ЦРУ Вільям Бернс.

До слова, напередодні американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що після українського контрнаступу на півдні наприкінці 2022 року США «ретельно готувалися» до застосування РФ тактичної чи стратегічної ядерної зброї у війні проти України.