Населення держави-окупанта переконують в «героїзмі» дій росіян в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що влада держави-терориста Росії розгортає масштабну кампанію з міфологізації війни в Україні для того, щоб мобілізувати населення держави-окупанта та змусити його повірити в «героїзм» російських військ. Про це йдеться у зведенні Центру.

Як повідомляється, в іноземному та російському інформаційному полі Кремль поширює тему про те, що російська армія «ефективніша за війська НАТО» та «експерти відзначили, що армія РФ застосовує нестандартні методи ведення бойових дій в Україні»

«Для підкріплення міфу Росія використовує вихоплені з контексту беззмістовні цитати американського військового Андреаса Вебера та військового аналітика США Трента Теленка. Основна мета – сформувати хибне враження, що А.Вебер та Т.Теленко підтримують дії Росії та аналізують «військові досягнення» РФ», – повідомили у відомстві.

Там також уточнили, що насправді, вказані фахівці в інформаційному просторі підтримують ЗСУ і коментують дії російської армії у негативному контексті

У Центрі протидії дезінформації при РНБО переконані, що ворог використовує міфологізацію, щоб змусити повірити населення держави-окупанта у те, що російська армія героїчно виконала всі поставлені завдання. Пропаганда фіксує неіснуючі перемоги на фронті.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Також готують ракетно-бомбові удари по місту Бєлгород чи одному з міст Криму.