Барт Горман був другим за значущістю працівником дипмісії США у Росії

Росія вислала заступника посла США Барта Гормана. У США переконані, що видворення їхнього дипломата було необґрунтованим та обіцяють не залишити цей крок без відповіді.

Про видворення американського дипломата стало відомо після візиту голови американської дипломатичної місії в Москві Джона Саллівана до міністерства закордонних справ РФ.

«Росія вислала заступника глави (дипломатичної – ред.) місії США в РФ Барта Гормана», - повідомив російському агентству РІА «Новости» прес-секретар американського посольства Джейсон Ребхольц.

За його словами, Горман був другим за значущістю співробітником дипмісії після посла Джона Саллівана. Ребхольц додав, що США дадуть відповідь на висилку дипломата.

«Дії Росії проти заступника посла США не були обґрунтованими, ми розглядаємо цей крок як ескалацію у наших відносинах та вивчаємо можливі варіанти відповіді», – зазначив речник.

Ребхольц пояснив, що США вже давно повідомили Росії, що їхні дипломати не мають перебувати у їхній країні понад три роки. Проте американська сторона про таке правило попередила ще за шість місяців до від'їзду.

«У відповідь Росія вимагає від американських дипломатів, щоб вони виїжджали задовго до закінчення трирічного терміну перебування, і дає їм два тижні на від'їзд, називаючи це аналогічними заходами. Але це не одне й саме», – цитує слова речника російський «Интерфакс».

На сайті посольства США у Росії зазначено, що Горман відповідав за ключові аспекти американсько-російських відносин.

Примітно, що про висилку американського дипломата стало відомо невдовзі після візиту посла США Джона Саллівана до МЗС Росії. Дипломат перебував у російському зовнішньополітичному відомстві близько 15 хвилин. Залишивши будівлю міністерства він не дав жодних коментарів.

Відносини між США та Росією останніми місяцями загострилися через ситуацію навколо України. У Вашинтоні вважають, що може здійснити вторгнення на територію сусідньої країни; Москва це заперечує та звинувачує США у свідомому нагнітанні ситуації.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США заявив про відсутність ознак деескалації на кордоні України та Росії.