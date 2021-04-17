Росія заявила, що задіяла на так званих військових навчаннях в Чорному морі понад 50 бойових літаків. Про це повідомляє російський «Интерфакс» із посиланням на Південний військовий округ Росії в суботу, 17 квітня.

В навчаннях беруть участь Су-27СМ та Су-20СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34, а також штурмовики Су-25СМЗ. Вони мають виконати ракетні пуски та бомбардування морських цілей.

Відомо, що під час навчання штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю перекинули на аеродроми в окупованому Криму, а ескадрилью Су-25СМ3 з Криму перебазували на полігон «Ашулук» в Астраханській області.

Крім того, на півостровів також направили 58-му загальновійськову армію РФ, яка дислокується в Північному Кавказі. В рамках так званих навчань також задіяні 15 десантних та артилерійських катерів – загін вже зайшов в Чорне море.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, CIT виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.