Росія заплатила Україні 3,5 млн євро компенсації за постачання неякісної нафти

За останні п’ять місяців Україна отримала 3,5 млн євро компенсації від Росії за потрапляння до українського трубопроводу нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. Про це повідомила прес-служба «Укртранснафти».

Компенсацію виплатила російська «Транснефть». При цьому в українській компанії зазначають, що сума не є остаточною та може збільшуватися, оскільки «Транснефть» продовжує резервувати потужності «Укртранснафти».

Через потрапляння до української ділянки трубопроводу «Дружба» неякісної російської нафти, яка містить підвищений вміст хлорорганічних речовин, України вимушена була призупинити транзит нафти з 25 квітня по 11 травня, а також 17-21 травня 2019 року.

«Укртранснафта» щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу «Дружба», — зазначила прес-служба «Укртранснафти».

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року «Укртранснафта» вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу «Дружба» через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу «Укртранснафті» вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.

Росія тоді заявила, що на їхній території хтось навмисне забруднив нафту. Збитки від потрапляння забрудненої нафти до «Дружби» вони оцінили до 100 млн доларів. Водночас компенсовувати їх планують лише тим, хто доведе, що зазнав збитків.