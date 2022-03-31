Україна та Росія погодили гуманітарний коридор із Маріуполя у четвер, 31 березня. Мешканці зможуть виїхати власними авто або на автобусах, які організувала українська сторона.

Як повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, 31 березня, відкривається гуманітарний коридор із Маріуполя з транзитом через Бердянськ. На евакуацію мешканців влада відправляє 45 автобусів.

«Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Росія підтверджує готовність відкрити доступ до гуманітарної колони у Маріуполі з транзитом через Бердянськ», – повідомила Ірина Верещук.

Вона додала, що 28 автобусів вже мають дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Ще 17 автобусів виїхали з Запоріжжя.

Окрім цього, працюватимуть гуманітарні коридори евакуації та доставлення вантажів за напрямками:

Мелітополь – Запоріжжя;

Енергодар – Запоріжжя.

На зворотньому шляху у Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Нагадаємо, росіяни неодноразово обстрілювати обстрілювали евакуаційні автобуси біля Маріуполя та примусово вивозили заблокованих у місті мешканців. в тому числі і дітей у Росію. Із майже 600-тисячного населення міста в Маріуполі зараз перебувають близько 160 тис. мешканців, що через брак продуктів та медикаментів, а також відсутність води, електрики та зв’язку опинилися на межі виживання.