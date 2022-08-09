Українських полонених росіяни поселили у барак, який згодом підірвали

На територію колонії в окупованій Оленівці, де були вбиті щонайменше 48 українських військовополонених, росіяни привезли так званих міжнародних експертів. Серед них є представники Нікарагуа, Сербії та КНДР. Про це повідомив депутат Держдуми РФ, голова партії ЛДПР Лєонід Слуцький, пише УНІАН.

«Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування та переговорити з очевидцями, зокрема з полоненими, які вижили після ракетної атаки», – зазначив він.

Депутат продовжує стверджувати, що по колонії вдарили ЗСУ із систем HIMARS, хоча всі експерти, проаналізувавши відео та фото з місця, запевняють, що руйнування всередині занадто малі як для ракет із HIMARS.

В Офісі генпрокурора України вважають, що удар по колонії здійснили росіяни за допомогою термобаричного боєприпасу. Через це всередині бараку, де утримували полонених, сталася сильна пожежа, тоді як руйнувань майже не зафіксовано.

Імен «експертів» Слуцький не назвав, але склад «місії» дуже показовий: до неї увійшли представники країн, які або лояльні до РФ, або мають активне проросійське лобі.

Як інформував ZAXID.NET, 29 липня стало відомо про розстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, зокрема – захисників «Азовсталі». За різними даними, внаслідок вибуху загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до бараку, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов». За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці».

Захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Таким чином, солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють.