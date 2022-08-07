Терористичний акт в Оленівці був спробою зірвати постачання Україні західного високоточного озброєння. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Це пояснюється тим, що основний акцент у повідомленнях пропагандистів робився на тому, що обстріл нібито здійснювався з ракетних установок HIMARS.

«Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі», – сказав член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, в якій утримувались українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали тяжкі поранення.

3 серпня Головне управління розвідки Міноборони встановило деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці. Зокрема, в розвідці повідомили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.