Під час обстрілів у суботу, 19 лютого, російсько-окупаційні війська вбили ще одного українського військового, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Таким чином, за суботу Україна втратила вже двох військовослужбовців: раніше стало відомо про загибель від рук окупантів українського військового Антона Сидорова.

Загалом за суботу росіяни вже 70 разів обстріляли українські позиції, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Найбільше обстрілів було біля Новотроїцького, Щастя, Старогнатівки, Новозванівки, Кримського, Мар’їнки та інших.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли підпорядковані Росії бойовики обстріляли дитячий садок на Луганщині. З цього часу кількість обстрілів зростає щодня.

Крім того, Росія стягнула до кордону з Україною понад 150 тис. військових і військову техніку, включно з авіацією. На думку президента США Джо Байдена, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну впродовж найближчих днів або тижнів.