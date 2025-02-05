Ворожа ракета потрапила в недобудований житловий будинок

Внаслідок ракетної атаки на недобудований житловий будинок в Одеському районі 5 лютого загинув чоловік, також ще одна людина отримала травми. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Увечері середи, 5 лютого, російські війська атакували Одеську область. Ворожа ракета потрапила в недобудований житловий будинок.

Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одного мешканця з травмами госпіталізували до лікарні.

«В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком», – розповів Кіпер.

Наразі на місці удару працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вдень вівторка, 4 лютого, російські військові балістичною ракетою вдарили місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей.

У ніч на середу, 5 лютого, російські окупанти завдали ударів по Україні, застосувавши балістичні ракети й ударні безпілотники. Загалом противник випустив понад сотню повітряних цілей.