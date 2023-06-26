Росіяни за останні два тижні неодноразово намагалися атакувати українські аеродроми, однак попри це українська авіація продовжує виконувати успішні бойові завдання. Про це заявив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

За його словами, українська військова авіація зараз виконує завдання з десятків оперативних аеродромів, і результати її бойової роботи є доволі успішними.

«У ворога, зрозуміло, "палає". Неодноразово ворог намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (атака ракетами Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинів», – сказав він в ефірі телемарафону й зазначив, що росіяни хочуть знищити українську зброю та літаки.

«У Повітряних силах це прекрасно знають, розуміють, є досвід ведення війни. Літаки звичайно що розосереджені, літаки ховають і вони продовжують виконувати завдання», – пояснив Ігнат, якого цитує LIGA.net.

Водночас він повідомив, що на початку червня Україна втратила один літак.

«Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 літаків, а то й більше, наших. Хочу зазначити, що в червні, так, у нас була втрата літака. Власне, це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях – вже 20, а то й більше», – сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про ракетний удар росіян по оперативному аеродрому біля Кропивницького. Тоді росіяни випустили по аеродрому шість крилатих ракет, чотири з них вдалося збити. Наслідків цього удару Ігнат тоді не озвучив «зі зрозумілих причин».

10 червня росіяни атакували військовий аеродром у Миргороді, інформація про наслідки також не розголошувалась.

Крім того, в ніч на 23 червня росіяни здійснили спробу потужної атаки на аеродром у Старокостянтинові, однак всі ракети, які вони випустили на летовище, збила українська ППО.