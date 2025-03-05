Терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини

СБУ та Нацполіція затримали 20-річного агента ФСБ, який на замовлення росіян готував теракт на півдні України. Про це Служба безпеки України повідомила у середу, 5 березня.

Спецпризначенці та поліцейські зірвали нову спробу росіян здійснити ще один теракт в Україні. В Одесі затримали агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у південному регіоні.

Терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини, який був завербований через Telegram. За інструкцією російського спецслужбіста він придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити вибухівку та замаскувати його під вогнегасник. Далі агент мав залишити його за вказаною адресою. Після цього росіяни планували підірвати СВП за допомогою виклику на телефон, який був підʼєднаний до вибухового пристрою.

«Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати «тестове» завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини», – розповідають у повідомленні.

Зловмисника викрили, коли він намагався позбутися речових доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за замах на диверсію в умовах воєнного стану та планують оголосити ще одну підозру за готування до терористичного акту. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України та Нацполіції запобігли вчиненню терактів та диверсій у Вінниці, Чернігові та Київській області. Злочини готували на замовлення російських спецслужб.