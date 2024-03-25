Внаслідок пожежі відключилися дві високовольтні лінії енергопостачання в Ростовській області

У ніч на понеділок, 25 березня, російська влада заявила нібито про атаку невідомих безпілотників, внаслідок чого виведено з експлуатації два енергоблоки на Новочеркаській Державній районній електростанції. На трансформаторній підстанції сталася пожежа, повідомив губернатор Ростовської області, де розташована електростанція.

Росіянин Васілій Голубєв заявив, що Новочеркаську ДРЕС нібито атакували невідомими дронами. Очевидці повідомили місцевим Telegram-каналам про проліт над областю не менше 10 БПЛА.

Крім того, місцеві мешканці чули вибухи в районі, де розташовується Новочеркаська ДРЕС. Згодом губернатор Ростовської області повідомив, що два з дев’яти енергоблоків станції нібито тимчасово виведені з експлуатації.

Згодом у соцмережах оприлюднили відео вибухів на станції. Внаслідок виведення з ладу енергоблоків автоматично відключилися високовольтні лінії на 330 кВ – Тіхорецька та Ростовська.

Зазначимо, Новочеркаська ДРЕС розташована на південний схід від Ростова-на-Дону та за 60 км від українського кордону. Електростанція є найбільшою електростанцією після Ростовської АЕС та функціонує з 1965 року. В середньому дев’ять енергоблоків виробляють приблизно 2250 МВт.