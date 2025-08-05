Кавуни потрібно не лише ретельно мити перед вживанням, а й зберігати у місцях, захищених від комах та гризунів

У серпні починається справжній сезон кавунів, тому їх можна купити повсюди. Проте потрібно знати, як вибрати хорошу ягоду і не розчаруватися. Ukr.Media розповідає, за якою ознакою не варто обирати кавун.

Не варто купувати кавуни у розрізаному вигляді, адже вони є гарним живильним середовищем, оскільки складаються здебільшого із цукрів та вологи. Краще купити цілий кавун, в домашніх умовах його помити та бути впевненим у тому, що з ним все гаразд. Адже при забрудненні м’якоті мікроорганізми добре розвиваються, що може спричинити харчове отруєння.

Також не варто купувати кавун із тріщинами, адже у тріщини так само можуть проникнути мікроорганізми.

Кавуни потрібно не лише ретельно мити перед вживанням, а й зберігати у місцях, захищених від комах та гризунів. І зберігаючи кавун потрібно використовувати чисту упаковку – контейнер для харчових продуктів чи поліетилен.