Перед варіння перлову крупу варто перебрати: викинути сміття та пошкоджені зерна

Хоча перловка не така популярна, як гречка чи вівсянка, вона не поступається за користю для організму. Проте готування перлової крупи потребує уваги до кількох дрібниць, щоб страва вийшла розсипчастою та смачною. Shuba розповідає, як правильно готувати перловку.

Як готувати перловку правильно?

Перед варіння перлову крупу варто перебрати: викинути сміття та пошкоджені зерна. Також не варто забувати про промивання. Це треба робити кілька разів під проточною водою, щоб змити крохмаль, через який крупа може злипатися після варіння. І промивати її потрібно до отримання прозорої води.

Потім перловку слід замочити у великій кількості води, як буде покривати її на 3-4 сантиметри, мінімум на 2-3 години, а краще на ніч. Ви можете й не замочувати крупу, але тоді варити її доведеться набагато довше.

Для варіння потрібна велика каструля з кришкою, адже при варінні зерна крупи збільшуються в розмірі мінімум вдвічі. Тому, на 1 склянку перловки потрібно 3 склянки води. Висипте крупу в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння на сильному вогні без кришки. Коли вона покипить декілька хвилин, вогонь можна зменшити та прикрити каструлю кришкою. Потім підсоліть перловку та готуйте 40-60 хвилин.

Важливо під час варіння перемішувати крупу та за потреби доливати холодну воду. Це значно скоротить час приготування.