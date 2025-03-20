Супутниковий знімок Курської області у вересні 2024 року

Українські військовослужбовці в Курській області втратили деякі позиції, проте не потрапили в оточення всупереч заявам російського президента Владіміра Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані американської розвідки, повідомило у четвер, 20 березня, агентство Reuters із посиланням на чиновників з США та ЄС.

За даними співрозмовників агентства, розвідка США, включно з ЦРУ, поділилися з Білим домом оцінкою ситуації на Курщині минулого тижня. Згідно з інформацією розвідки, українські війська втратили деякі позиції в регіоні, проте не перебувають в оточенні чи під загрозою оточення.

Втім, попри повідомлення розвідки, Дональд Трамп продовжує підтримувати заяву Владіміра Путіна про нібито оточення ЗСУ на Курщині. Нагадаємо, Трамп заявив про оточення «тисячі» українських військових та заявляв, що просив у Путіна «помилувати» їх.

«Прямо зараз тисячі українських військ повністю оточені росіянами, я наполегливо просив Путіна врятувати їхнє життя. Це могла б бути велика різанина, не бачена з часів Другої світової війни. Хай Господь благословить їх всіх», – написав Трамп 14 березня.

Водночас у Генштабі ЗСУ спростували повідомлення Трампа. Там повідомили, що інформація «не відповідає дійсності та створюється росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів», а українські підрозділи здійснили перегрупування, відійшовши на більш вигідні рубежі.