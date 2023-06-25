У середині червня розвідувальні служби США зібрали інформацію про те, що керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євґєній Пріґожин планував збройні дії проти російського оборонного відомства, яке він давно звинувачував у зриві війни в Україні, і терміново повідомили про це Білий дім та інші урядові установи, щоб вони не були захоплені цією інформацією зненацька. Про це пише The Washington Post із посиланням на кількох американських чиновників.

За словами чиновників , точний характер і час реалізації планів Пріґожина не були зрозумілими, але «було достатньо сигналів, щоб можна було сказати керівництву... що щось відбувається», – сказав один американський чиновник, який, як і інші, говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

Як йдеться в публікації, за останні два тижні існувала «велика стурбованість» щодо того, що може статися. Було невідомо, чи залишиться президент Росії Владімір Путін при владі. Також були побоювання щодо впливу можливої нестабільності на контроль за арсеналами ядерної зброї.

Окрім Білого дому, відповідну інформацію від розвідки за останні два тижні отримали посадовці Пентагону, Державного департаменту та Конгресу. Зокрема, за інформацією CNN, для конгресменів розвідники навіть провели спеціальний брифінг. Джерела CNN повідомили, що Пріґожин готувався до заколоту, накопичуючи озброєння та боєприпаси.

Один зі співрозмовників CNN заявив, що, на думку американських чиновників, заяви Пріґожина про брак боєприпасів у «ПВК Вагнера» могли бути «навмисною брехнею», покликаною закласти основу для «потенційного виклику військовому керівництву Росії». Інший співрозмовник додав, що заколот стався «дуже швидко» і було важко зрозуміти, наскільки серйозними були погрози ватажка «Вагнера» російським військовим.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 23 червня бойовики ПВК «Вагнера» почали спробу військового заколоту в Росії після того, як російська армія нібито завдала ударів по тилових базах «вагнерівців» у Ростовській області. Бойовики взяли під контроль низку об’єктів і прямували до Москви. Однак ввечері 24 червня «вагнерівці» вирішили розвернути свої колони в місця дислокації. Це відбулося після розмови засновника ПВК «Вагнер» Євґєнія Пріґожина з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що мирні домовленості передбачають виїзд Пріґожина в Білорусь. Відкриту проти нього кримінальну справу закриють, а «вагнерівців», які брали участь у заколоті, не будуть переслідувати.