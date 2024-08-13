Тренерський штаб олімпійської збірної завершив роботу на мажорній ноті

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань припинив співпрацю з Українською асоціацією футболу, повідомляє офіційний сайт організації. Контракт 42-річного наставника та його штабу добіг кінця і сторони вирішили не продовжувати його.

Нагадаємо, Ротань був призначений головним тренером молодіжної збірної України 28 грудня 2018 року. За цей час під керівництвом Руслана Петровича команда зіграла 47 матчів. Ротань допоміг збірній України U-21 вийти на Євро-2023, де наша команда дійшла до півфіналу (у чвертьфіналі здолавши Францію) і вперше в історії кваліфікувалась на Олімпійські ігри.

На дебютних Іграх олімпійська збірна України виступала складом, відмінним від того, який кваліфікувався у Париж-2024. Як наслідок, «синьо-жовті» не змогли подолати груповий етап, зазнавши двох поразок (від Іраку та Аргентини) і здобувши одну перемогу (над Марокко). Загалом під керівництвом Ротаня і Ко олімпійська збірна України зіграла 11 матчів (6 перемог, 2 нічиї й 3 поразки). Ще одного разу він зі своїми асистентами був виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.

Під час роботи в збірних України до штабу Ротаня входили Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Віталій Рева, Сергій Кравченко, Олексій Чистяков, Євген Баришніков та Євген Гресь. Окрім того, 15 футболістів, які дебютували в молодіжній збірній, коли її очолював Ротань, уже зіграли в національній команді. Причому дев’ять із них були у складі збірної України на Євро-2024.

Ротань продовжить тренерську роботу на клубному рівні – наставник сфокусується на Олександрії, яку очолив 21 грудня 2022 року.