Південнокорейська компанія Samsung тимчасово зупинила постачання телефонів та чіпів до Росії, повідомила у п’ятницю, 4 березня, агенція Bloomberg.

«Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події», – йдеться в повідомленні, яке у компанії надали журналістам. Водночас на сайті Samsung відповідної інформації немає.

Також компанія пожертвує Україні 6 млн доларів, 1 млн доларів з цієї суми буде надано у вигляді техніки та іншого обладнання на гуманітарну діяльність у регіоні.

«Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. ... Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, було призупинено», – пишуть журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Частка Samsung на російському ринку смартфонів становила трохи більше 30%. Водночас продажі смартфонів у Росії становлять близько 4% її світового доходу від смартфонів.

Раніше російський ринок покинули Apple, Microsoft, Intel, HP і багато інших компаній та виробників.