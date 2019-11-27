САП вимагає через суд розірвати угоду європейського інвестора з Львівською міськрадою

Нідерландська компанія CTP уже понад 4 роки планує збудувати величезний індустріальний парк на околиці Львова, але досі не можу почати роботи через судову тяганину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася з позовом до Господарського суду Львівської області, у якому вимагає розірвати угоду між Львівською міськрадою та нідерландською компанією CTP щодо будівництва індустріального парку у Рясному-2. Ухвала про прийняття позову САП опублікована у держреєстрі судових рішень 21 листопада.

У позовній заяві зазначається, що САП вимагає визнати незаконною та скасувати ухвалу Львівської міськради від 17 грудня 2015 року про продаж земельної ділянки в Рясному-2 компанії «Сітіпарк Львів» (CTP) під індустріальний парк. Також прокурори САП вимагають скасувати договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 23,5 га у Рясному-2 під індустріальний парк.

Варто зауважити, що Господарський суд Львівської області відкрив провадження за позовом САП ще 20 листопада, за день до вручення підозри Андрію Садовому,. Підготовче засідання суду призначене на 18 грудня, справу розглядатиме суддя Юлія Сухович.

Нагадаємо, що 21 листопада САП повідомила мерові Львова Андрієві Садовому і директорудепартаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику про підозру зловживанні владою у справі про продаж землі у Рясному під індустріальний парк. Нідерландська компанія CTP ще у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком на 3000 робочих місць, однак досі не приступила до роботи через судову тяганину. Прокурори САП вважають, що вартість продажу землі (54 млн грн) була надто низькою. У львівській мерії натомість наполягають, що сусідні європейські країни продають інвесторам землю під промислове виробництво ще дешевше, оскільки зацікавлені у розвитку економіки.