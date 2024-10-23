Теракт мала здійснити 20-річна мешканка Запоріжжя та її співмешканець

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві. Про це повідомили на сторінці СБУ 23 жовтня.

За інформацію слідчих, двоє українців, що були завербовані російською розвідкою, мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць Києва. Метою цього теракту була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення столиці України, щоб надалі поширити панічні настрої серед громадян.



Теракт у Києві мала здійснити 20-річна мешканка Запоріжжя, яка шукала легких заробітків. Агентка отримала детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. До співпраці жінка залучила свого 26-річного співмешканця.

«Зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували «скинути» дівчині напередодні теракту», – розповідають в СБУ.

Керував нею співробітник російської розвідки, який на той момент знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.





Перед терактом завербовані українці мали підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.



Контррозвідники затримали зрадників, коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті. Слідчі повідомили їм про підозру за державну зраду. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у травні СБУ затримала двох учасників агентурної мережі спецслужб Росії, які готували серію терактів у Львові та Києві. Вони мали закласти вибухівку у торгових центрах, оборонному підприємстві та закладі харчування, але правоохоронці запобігли цим злочинам.

У вересні Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох завербованих агентів російської розвідки, яких затримали навесні 2024 року. Частині зловмисників загрожує довічне ув'язнення.