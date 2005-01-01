СБУ заборонила в'їзд до України висланим зі США російським дипломатам

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 21:201050

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СБУ заборонила в'їзд до України висланим зі США російським дипломатам
фото RT
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Служба безпеки України заборонила в’їзд до України 60-ти громадянам Росії, видвореним із США на тлі справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, заборона в’їзду на п’ять років стосується 48-ми дипломатів посольства Росії та 12-ти осіб з Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, яких вислали зі США 26 березня.

Голова СБУ зазначав, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року. Акцентуючи увагу на досвіді України у протидії гібридній агресії РФ, Василь Грицак наголосив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в’їзд 23-м громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворили з Великої Британії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

26 березня Україна, США та країни ЄС оголосили, що висилають російських дипломатів через отруєння Скрипаля в Британії. 15 країн Євросоюзу заявили, що солідарні з Британією.

У РФ заявили, що вишлють щонайменше 60 дипломатів США, а 30-го березня Росія оголосила про висилку 13-ти українських дипломатів. Також Росія оголосила про дзеркальне вислання дипломатів 23-х країн.

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