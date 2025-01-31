СБУ спрацювала на випередження і затримала зловмисників

Слідчі Служби безпеки України у п’ятницю, 31 січня, повідомили про затримання депутата Полтавської обласної ради, якого підозрюють у замовному вбивстві.

Депутат Полтавської обласної ради хотів вбити власника місцевої агрокомпанії, щоб згодом привласнити його бізнес. Для цього він залучив свого водія й пообіцяв йому за це 20 тис. доларів.



Вбити підприємця планували на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання. Згодом депутат планував підробити документи на права агрокомпанії, щоб зазначити себе довіреною особою.



«Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефоном. Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли», – зазначають у повідомленні.



СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників, коли вони везли бізнесмена на місце зустрічі. Депутату та його водію оголосили про підозру у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство.

20 січня стало відомо, що Служба безпеки України та Нацполіція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я 46-річного Сергія Дуброва.