Семену Семенченку змінили запобіжний захід

Колишнього народного депутата України та екс-командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook у середу, 14 липня.

«Семенченку змінили запобіжний захід – домашній арешт», – йдеться у повідомленні.

Згодом він опублікував ухвалу суду.

Нагадаємо, 9 липня колишньому народному депутатові Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб.

Раніше його підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування та організації вчинення терористичного акту. Проте майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалась ще одна – придбання та зберігання зброї.

Як інформував ZAXID.NET, 24 березня СБУ повідомила, що викрила приватну військову компанію й назвала її можливими організаторами екс-командира батальйону «Донбас» і колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатний агент НАБУ).

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 млн грн. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: екс-бійцю батальйону «Донбас» Олександру Новікову та екс-командиру бататальйону «Донбас» Анатолію Виногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу телеканалу «112 Україна», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.