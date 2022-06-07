Податкова Львівщини попередила підприємців про новий вид шахрайства

На Львівщині шахраї від імені податківців телефонують до підприємців та пропонують заплатити гроші за лояльне ставлення податкової служби до конкретних фірм. Гроші, які вимагають шахраї, нібито призначені для перевіряючих з Києва. Головне управління ДПС у Львівській області застерігає підприємців не стати жертвами шахраїв.

«До Головного управління ДПС у Львівській області надходить інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які представляються працівниками територіальних органів ДПС, та шахрайським шляхом намагаються виманити гроші», – повідомили в ГУ ДПС Львівщини у вівторок, 7 червня.

Зокрема, як зазначають в ДПС, шахраї телефонують до підприємців і пропонують їм надати фінансову допомогу податківцям за їх лояльне ставлення, зокрема, щодо непроведення перевірок.

У Городоцькій податковій інспекції розповіли про випадки, коли шахраї телефонують підприємцям від імені начальника Городоцької державної податкової інспекції і вимагають гроші для перевіряючих ревізорів з Києва щодо безпроблемного закриття перевірки конкретних фірм.

Головне управління ДПС просить підприємців бути уважними, щоб не стати жертвою шахраїв. Про підозрілі телефонні дзвінки негайно повідомляти правоохоронців.