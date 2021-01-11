вул. Богдана Хмельницького у Львові закрили на реконструкцію торік у травні

У понеділок, 11 січня ще одну ділянку вул. Богдана Хмельницького перекрили для руху транспорту. Йдеться про ділянку від будинку №182 до заїзду на автовокзал «Північний».

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, рух на вулиці перекрили з 8:00. Дати кінця робіт наразі не повідомляють, однак зазначимо, що це остання ділянка вул. Богдана Хмельницького, яку ще не реконструювали. Об'їхати перекриту ділянку можна буде за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Схема об'їзду ремонтованої ділянки вулиці (клікніть для збільшення)

«Цього року ремонтні роботи на вул. Хмельницького будуть зосереджені на ділянці від вул. Олійної до вул. Липинського, до кільця. Це, напевно, буде найскладніша ділянка, оскільки вона передбачає заміну всіх комунікацій, зокрема колекторів, заміну дорожнього одягу і зміну організації дорожнього руху», – розповів речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Зазначимо, що вул. Богдана Хмельницького, від вул. Промислової до вул. Липинського у Львові, закрили на реконструкцію торік у травні. За цей час уже відремонтували та відкрили для проїзду ділянки вул. Хмельницького – Опришківська, вул. Опришківська – Механічна, вул. Механічна – вул. Олійна.

За проектом, який виготовили фахівці ЛКП «Інститут просторового розвитку», на вулиці замінять комунікації, дорожнє асфальтоване покриття, відремонтують тротуари та прокладуть велодоріжки, також замінять аварійні дерева та висадять нові, а в міждеревному просторі облаштують місця для паркування. Після реконструкції на ключових перехрестях вулиці встановлять три світлофорні об'єкти та реорганізують рух.

Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Вартість робіт – 175,4 млн грн. Завершити реконструкцію вулиці мають у 2021 році.