Ви не пошкодуєте: шість додатків, з якими борщ стане ще смачнішим
Спеції, основа для бульйону та навіть порядок додавання інгредієнтів у сумі сильно впливають на аромат та смак
У кожної господині борщ виходить різним, навіть якщо приготований за однаковим рецептом. Спеції, основа для бульйону та навіть порядок додавання інгредієнтів у сумі сильно впливають на аромат та смак. УНІАН розповідає, що додати в борщ для смаку.
Що додати в борщ, щоб він був смачнішим?
Щоб суп вийшов смачним та ароматним, у бульйон можна додати такі інгредієнти:
- Копченості – зроблять страву дуже апетитною.
- Терте сало з часником – зробить бульйон наваристим та ситним.
- Запечений буряк – смак страви стане набагато багатшим.
- Сушені гриби – ідеально підійдуть для пісного борщу, щоб він пахнув лісом.
- Чорнослив – нестандартна, але смачна добавка для приємного копченого присмаку.
- Масло – зробить бульйон ніжнішим та густішим.
