фото Pixabay

У кожної господині борщ виходить різним, навіть якщо приготований за однаковим рецептом. Спеції, основа для бульйону та навіть порядок додавання інгредієнтів у сумі сильно впливають на аромат та смак. УНІАН розповідає, що додати в борщ для смаку. Що додати в борщ, щоб він був смачнішим? Щоб суп вийшов смачним та ароматним, у бульйон можна додати такі інгредієнти: Копченості – зроблять страву дуже апетитною. Терте сало з часником – зробить бульйон наваристим та ситним. Запечений буряк – смак страви стане набагато багатшим. Сушені гриби – ідеально підійдуть для пісного борщу, щоб він пахнув лісом. Чорнослив – нестандартна, але смачна добавка для приємного копченого присмаку. Масло – зробить бульйон ніжнішим та густішим.

