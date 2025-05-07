У травні для деяких ФОПів завершується період звітування і сплати податків за перший квартал року

У травні завершується період звітування за перший квартал. Також підприємцям потрібно сплатити податки. Що, коли і кому з ФОПів потрібно зробити у травні розповідає сайт ibuhgalter.net.

ФОПи третьої групи

У травні підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування і зареєстровані на третій групі платників єдиного податку, повинні:

подати декларацію платника єдиного податку за перший квартал 2025 року, якщо ще не зробили цього – до 12 травня ;

; сплатити єдиний податок в сумі 5% від доходу – до 20 травня ;

; сплатити військовий збір в сумі 1% від доходу – до 20 травня.

Додамо, що у випадку, коли підприємець, вирішив сплачувати податки помісячно, то ці дати для нього будуть не актуальні, адже всі платежі за перший квартал вже мають бути внесені.

ФОПи першої і другої групи

Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і зареєстровані на першій або другій групі платників єдиного податку, сплачують податки щомісяця авансовими платежами.

У травні, як і завжди, ФОПи першої і другої групи мають заплатити податки і збори до 20-го числа. Ідеться про такі суми:

військовий збір за травень – 800 грн;

єдиний податок за травень: друга група – 1600 грн, перша група – 302,8 грн.

ФОПи, які мають найманих працівників

Підприємці-спрощенці, у яких є наймані працівники, мають до 20 травня подати податковий розрахунок д додатком 1 та додатком 4ДФ за квітень. З початку 2025 року звітність за найманих працівників відбувається помісячно, а не поквартально.

ФОПи ж, які роблять виплати фізичним особам, також до 20 травня мають подати податковий розрахунок з додатком 4ДФ за квітень.

Нагадаємо, що за порушення термінів сплати податків передбачені штрафи.