Січень підійде для посіву трав’янистих багаторічників

Не обов’язково чекати березня, щоб почати сезон, адже чимало рослин краще посіяти якомога раніше. Якщо у вас є можливість досвітити розсаду, починайте висівати квіти та овочі вже у січні, щоб отримати ранні врожаї та цвітіння. Які овочі та квіти сіють на розсаду в січні, розповідає «Зелена садиба».

Які овочі сіяти на розсаду в січні

Для власників теплиць та парників, що дозволяють почати вирощувати овочі якомога раніше, сезон стартує теж значно раніше інших садівників. Та є овочі, які навіть на розсаду для відкритих грядок варто сіяти вже в січні.

1. Селера.

Основний овоч, який вимагає якомога ранішого посіву через тривалу вегетацію, – селера на корінь. Її сіянців доведеться чекати дуже довго, та й перші місяці вони розвиваються вкрай повільно. Сіють кореневу селеру в індивідуальні місткості, в пухкий субстрат. Поливати рослини потрібно дуже обережно.

2. Цибуля-порей.

Щоб порей встиг наростити потужну білу частину стебла, йому потрібно чимало часу. Найдовший і найповільніший період дуже тривалої вегетації – початкові місяці розвитку сходів. Щоб отримати повноцінний врожай, іншого виходу, окрім як сіяти на розсаду, та ще й якомога раніше, просто немає. Головна особливість вирощування розсади порею – обов’язковість індивідуальних горщиків через його нелюбов до пересадки.

3. Цибуля на ріпку.

Використовуючи той же спосіб, що і для дворічників, садівники отримують чудові головки ріпчастої цибулі з насіння. Але щоб зібрати восени гарний врожай, садити потрібно рано, в середині-кінці січня.

4. Фізаліс та інші пасльонові.

Затягувати з посівом повільно проростаючого фізалісу не варто. У січні можна почати сіяти і суничний, і овочевий фізаліси. Пізні сорти томатів, перців і тим більше баклажанів теж вимагають куди більш ранніх посівів. Якщо тягнути до весни, плоди можуть просто не встигнути налитися кольором та смаком.

Пасльонові сіють на розсаду вже з кінця січня. І при ранньому посіві краще відмовитися від індивідуальних ємностей на користь загальних контейнерів з подальшим пікіруванням. Тоді витягування розсади можна буде компенсувати заглибленням до нижнього листя при пікіруванні.

Які квіти можна сіяти на розсаду в січні

1. Гвоздика Шабо.

Гвоздика Шабо залишається першим номером у списку рослин для січневих посівів на розсаду, адже до появи перших квітів треба чекати не менше 150 днів. Насіння гвоздики Шабо сійте на 3-5 мм негусто у продезінфікований субстрат. Накрийте місткості зверху темною плівкою для захисту від світла до появи перших сходів.

2. Еустома.

Еустома зацвітає аж за 6 місяців після посіву, та й росте дивовижно повільно. Тому ранній старт для неї просто обов’язковий. У січні варто ретельно простежити, щоб насіння цих квітів не заглиблювалося більш ніж на 2 мм, а ще краще сіяти еустому поверхнево.

3. Пеларгонія.

Вирощування пеларгонії з насіння вважається найменш простим методом, та для успіху потрібні лише дві складові – увага до рослин та ранній старт. Січень – оптимальний місяць для початку вирощування розсади пеларгоній. Сійте пеларгонію поверхнево і тримайте у відносній прохолоді, при температурі +16-18°C.

4. Бегонія вічноквітуча.

Ця рослина має лише один недолік – насіння проростає вкрай повільно, а сходи «сидять» тижнями. Якщо ви хочете милуватися улюбленицею вже з початку літа, сійте її у січні, і бережіть рослини від намокання і протягів.

5. Дворічники.

Види, які в перший рік нарощують кущики, а зацвітають лише наступного літа, за раннього посіву порадують квітами вже в цьому сезоні. Змістити можна цикли розвитку і стокроток-маргариток, і дзвіночка середнього чи Хоффмана, і віол (зокрема, братків і віоли рогатої). Головне – уникнути перегрівання та витягування рослинок від нестачі світла.

6. Багаторічники.

Січень підійде для посіву трав’янистих багаторічників, що дуже повільно розвиваються в перші місяці чи вимагають додаткових хитрощів. Так можна отримати сильніші кущики – з добре розвиненим корінням і активним ростом для пересадки в травні. Йдеться про лаванду, дельфініуми, клематиси, аквілегії, примули, дзвоники. Після стратифікації сміливо займіться посівом багаторічників в середині зими.

Сіяти квіти в січні можна не лише в місткості. Якщо у вас є підготовлена грядка, в січні можна посіяти багаторічники і у відкритий ґрунт. Насіння флоксів, лаванди, клематису, примул і інших любителів стратифікації просто розсипте по поверхні промерзлої землі, притрусить якісним субстратом – і чекайте весни та перших сходів.

На розсаду в січні можна посіяти й інші квіти:

агератум;

бальзамін;

турецька гвоздика;

петунія;

геліотроп;

ротики садові;

газанія;

гербера;

діхондра;

тирлич;

едельвейс;

переломники;

ломикамінь.

Багаторічні трави і ягоди

1. Багаторічні трави.

Багаторічні пряні трави, в першу чергу – материнку, розмарин, м’яту та мелісу, також можна висівати на розсаду в січні. Догляд за ними нічим не відрізняється від вирощування січневої розсади квітів.

2. Полуниця ремонтантних, великоплідних сортів та солодка суниця.

При вирощуванні з насіння утворення кущиків у полуниці займає чимало часу, особливо у тривало вегетуючих на початковій стадій розвитку ремонтантних сортів. Посів у січні та дбайливий догляд можуть дозволити зняти повноцінний врожай вже в середині літа.

Трішки інша ситуація з дрібноплідною суницею: кущики цієї рослини доводиться постійно оновлювати і заміняти, щоб не втрачати врожайність. І в січні суницю можна теж сміливо сіяти, адже росте вона дуже повільно.