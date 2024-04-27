За тиждень до Великодня християни відзначають Вербну неділю. Це одне з 12 найбільших християнських свят, тому підготуватися до нього треба заздалегідь. ZAXID.NET розповідає, що можна і варто робити у цей день.

Ранок неділі треба почати з участі у святій літургії. На богослужіння Вербної неділі приходять усі члени родини.

У цей день в церквах всіх конфесій посвячують вербову лозу. Особливою молитвою священики посвячують букети, які будуть оберегом для дому і сім’ї, а також усіх учасників святої літургії. Кроплячи галузочки свяченою водою, священики водночас благословляють людей, які прийшли в храм. Тому таке не можна пропустити.

Готуючи недільну трапезу, сім’я може ввести в раціон рибу чи морепродукти, адже в цей день допускається невелике послаблення Великого посту.

Раніше українці обходили з посвяченою лозою всі свої володіння – дім, подвір’я, худобу та город. Її треба зберігати цілий рік до наступного посвячення. Вербову галузку можна поставити у вазу або прикрасити нею інтер’єр.

Також можна вмити лице відваром з верби – її наділяють цілющими властивостями.

Також ZAXID.NET писав, що не можна робити у Вербну неділю та про народні прикмети, пов’язані зі святом.