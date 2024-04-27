Вербною неділею розпочинається Страсний тиждень. І хоч в цей день допускається послаблення посту, все ж є церковні правила та народні вірування, що робити у цей день не можна.

Як і в кожне церковне свято та неділю, не можна важко працювати. Люди вірили, що навіть найменша праця у цей день могла накликати на них біду. Зараз ці заборони трохи пом’якшені, але в давнину навіть зайвий раз не розчісували волосся і не виконували свою щоденну роботу. Заборонялося рубання дров чи випасання худоби.

Очевидно, куховарство теж належало до важкої праці, адже наші предки готували їжу ввечері суботи, пише «Рідна». Це стосувалось і випікання святкових хлібців, якими частували у неділю худобу, і святкової вечері, яка передбачала послаблення посту і допускала вживання риби. Заборона на споживання м’ясних страв зберігалась. Хоч вечеря була святкова, втім гучні святкування заборонені, як і алкоголь. Відвідувати розважальні заклади та забави також недопустимо.

За народними віруваннями, у Вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо «буде ликовате, як верба». Також не сіяли і буряків, бо «будуть гіркі». У давнину протягом цілого Вербного тижня старалися нічого не садити і не сіяти, адже вважалося, що воно, як і верба, не принесе плодів.

Освячені гілочки верби не можна викидати – як цьогорічні, так і торішні. Замість цього їх треба спалити. Навіть найдрібніше гілля палили на вогні, щоби часом не потрапило під ноги, бо «гріх ногами топтати свячену вербу».

У Вербну неділю не можна лаятися, сваритися, пліткувати і лихословити. Втім, ревний християнин намагається викорінювати ці погані звички щодня.

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