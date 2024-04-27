Яка погода цього дня – таке і літо: народні прикмети на Вербну неділю
Вербна неділя, як і Великдень, не має чіткої дати і щороку випадає у різні дні. Зазвичай це квітень-травень, і погода у цей час доволі мінлива. Однак століттями народ виробив свої прикмети, пов’язані з погодніми умовами, а також ритуалами, у здійснення яких вірили. ZAXID.NET розповідає про народні прикмети, у які вірили наші предки.
Цей період ще буває досить прохолодним тому у народі казали: «Як неділя Вербиця, то зима ще вернеться», – зазначають етнографи.
Щодо погодніх умов, то тут передвіщення здебільшого були добрими. Як пише «Рідна», зазвичай погоду на Вербну неділю асоціювали з літом. Яка погода цього дня – таке і літо. Мороз на Вербну неділю віщував гарний врожай ярових, а його відсутність – щедрий врожай фруктів. Дощ обіцяв весь врожай хороший. Якщо у цей день був сильний вітер, то погода впродовж літа буде мінливою. Сонячна і безвітряна погода обіцяла тепле літо.
Якщо береза вже випустила листочки, а вільха ще ні – це означало, що літо буде сухим, якщо ж навпаки – дощовим.
Також наші предки мали свої ритуали, які здійснювали у Вербну неділю, і вірили в їхнє здійснення:
- з’їсти шматочок освяченої верби – знайти щастя та отримати успіх у справах;
- якщо з’їсти дев’ять вербних бруньок з освяченої в храмі гілки, то можна захиститися від будь-якої хвороби;
- посадити кімнатну рослину в будинку у цей день – принести достаток у дім.
Раніше ZAXID.NET писав, що означає свято Вербна неділя, як її треба провести та як прикрасити вербу для посвячення.