Не всі овочі потребують прогрітого ґрунту, деякі з них добре проростають і розвиваються саме за низьких температур. Знання таких культур дозволяє розпочати посіви раніше, зекономити час і отримати перший урожай без зайвих ризиків. Express пише про три овочі, які агрономи та досвідчені садівники радять висівати одними з перших.

Рукола

Рукола вважається однією з найкращих зеленних культур для раннього посіву. Вона легко проростає в прохолодному ґрунті та не потребує високих температур для старту росту. У регіонах із м’якою зимою руколу можна висівати безпосередньо у відкриті грядки одразу після відтавання землі.

У прохолодних умовах листя руколі має більш м’який і збалансований смак без різкої гіркоти. Культура швидко нарощує зелень і підходить як для відкритого ґрунту, так і для контейнерного вирощування. Для раннього врожаю насіння висівають одразу на постійне місце, а сходи проріджують на початковій стадії росту.

Редис

Редис – одна з найшвидших овочевих культур, яка добре почувається в холодному ґрунті. За сприятливих умов перші сходи з’являються вже через кілька днів, а повний цикл дозрівання займає менше місяця.

Редис добре росте на відкритих грядках, особливо на підвищених ділянках, де ґрунт прогрівається швидше. У прохолодну пору року коренеплоди формуються рівномірно й не стають порожнистими. Важливо дотримуватися оптимальної відстані між рослинами, оскільки загущені посіви негативно впливають на розвиток кореня.

Гірчиця салатна

Салатна гірчиця – холодостійка листова культура, яка добре підходить для ранніх посівів. Вона швидко проростає навіть у непрогрітому ґрунті та не боїться короткочасних знижень температури.

У прохолодну погоду смак гірчиці стає м’якшим і менш гострим, що робить її зручною для свіжого споживання. Культуру можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах або невеликих грядках. Насіння часто висівають густо, але обов’язково проводять раннє проріджування, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря та здоровий ріст рослин.