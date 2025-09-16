Що покажуть на кінофестивалі Wiz-Art 2025
Понад 75 фільмів, відзначених Каннами, Венецією та BAFTA – у Львові
16-й кінофестиваль Wiz-Art, найдавніший фестиваль короткого метру в Україні, відбудеться 17-21 вересня у Львівському палаці мистецтв. Львівський міжнародний кінофестиваль Wiz-Art, що відбувається з 2008 року і входить до мережі European Film Academy, повертається до Львова. Його програма об’єднає міжнародну та українську конкурсні програми, панораму українського повнометражного кіно, добірки від ESFAA, а також позаконкурсні покази і події.
Слоганом 16-го кінофестивалю Wiz-Art стала фраза «Балкони часу». Балкон ‒ це стан, з якого видно горизонт історії. Де памʼять, де усвідомлення і розуміння. Де мрії, які дають силу, і де віра в себе. Балкони часу наводять фокус на головне ‒ життя тут і зараз триває.
Фестиваль відкриється виступом Бориса Філоненка, арткритика та куратора українського павільйону на 59-ї Венеційській бієнале.
Національний конкурс Wiz-Art 2025
«Київський торт»
До національного конкурсу Wiz-Art увійшло 15 фільмів. Серед них нові роботи провідних українських режисерів – про проживання війни й щоденне балансування між минулим і майбутнім. Глядачі, зокрема, побачать:
- короткий метр «Недоступні» Кирила Земляного, що мав прем’єру на Венеційському кінофестивалі;
- нову анімацію Микити Лиськова «Київський торт»;
- «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» В'ячеслава Туряниці, який представили на Роттердамському кінофестивалі;
- «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілієвої, який потрапив до конкурсу найпрестижнішого анімаційного фестивалю світу в Аннесі.
Переможець національного конкурсу отримає сертифікат на 50 тис грн від M-Rental на оренду знімальної техніки для свого наступного фільму.
Міжнародний конкурс Wiz-Art 2025
Кадр з фільму «Живе каміння»
У міжнародному конкурсі ‒ 15 стрічок з понад 12 країн. Серед них фільм Франца Бьома «Камінь Ножиці Папір» з Олександром Рудинським, що отримав BAFTA. Організатори покажуть фестивальні хіти, відзначені Кананми, Венецією, «Берлінале» та «Оскаром».
Добірки від ESFAA
Також на Wiz-Art покажуть три добірки фільмів від ESFAA (European Short Film Audience Award) — це європейська глядацька премія, яку щороку вручають найкращій короткометражці, обраній глядачами на провідних фестивалях. Wiz-Art також номінує український фільм, який потім показують у 10 європейських країнах. Відвідувачі зможуть взяти участь у голосуванні за найкращу стрічку.
Панорама українського повнометражного кіно
«Ля Палісіада»
Вперше за історію Wiz-Art на фестивалі покажуть повнометражні фільми. До кінопанорами увійшли «Війна з мистецтвом» Анджея Мєкуса, «Татова колискова» Лесі Дяк та «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, яку висунули на премію «Оскар» від України в 2024 році.
Спеціальні події
Розмова з українським режисером Антоніо Лукічем («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург») в межах проєкту «Планета людей» від The Ukrainians. Модерує Володимир Бєглов.
Повну програму можна переглянути на сайті Wiz-Art за посиланням.
Журі фестивалю:
- Луї Бодемон (міжнародний конкурс) — журналіст, редактор новин у United24media, продюсер Les Steppes Productions.
- Жанна Озірна (міжнародний конкурс) — українська режисерка та сценаристка, учасниця Berlinale Talents, лауреатка міжнародних фестивалів.
- Шимон Стемплевський (міжнародний конкурс) — польський режисер-аніматор, засновник фестивалю Short Waves у Познані.
- Лоренс Бойс (національний конкурс) — британський кіножурналіст, програмний директор PÖFF Shorts.
- Анастасія Верлінська (національний конкурс) — директорка кінофестивалю LINOLEUM.
- Джонатан Тейман (національний конкурс) ‒ американський незалежний продюсер, ексголова Анн-Арборського кінофестивалю, створював спецефекти для фільму Star Trek: The Motion Picture.
- У журі від Спілки кінокритиків України: Яна Дудко, Кирило Пищиков, Антон Фролов, Катерина Сліпченко.