Більшість видів салатів і прянощів не бояться навіть мінусової температури і швидко дадуть урожай

Осінь переважно асоціюється у нас із збором урожаю. Проте водночас це чудовий час для посадки деяких городніх рослин, для яких корисним є загартування в землі взимку. Також посадити у вересні можна швидкорослі рослини, з яких ви встигнете зібрати урожай до настання морозів. Розповідаємо про них детальніше.

Озимі цибуля і часник

Найочевидніший варіант того, що можна посадити на городі восени. Найкомфортніший час для цього – у жовтні, проте якщо у вашому регіоні суворі зими, кінець вересня також пасуватиме.

Петрушка

Петрушку можна посіяти в кінці вересня або на початку жовтня, якщо настали морози. Заморозків ця рослина не боїться, але сходить трохи гірше. Тому при посіві петрушки на зиму використовуйте більше насіння, ніж при весняній посадці.

Редис

Редис не боїться осінніх морозів і швидко дає урожай. А ще восени набагато менше шкідників цього овоча. У вересні можна посадити скоростиглі сорти, які дозріють вже через 2-3 тижні. Насіння садять в борозни глибиною 2 см.

Полуниця

Полуниця при осінній посадці приживається навіть краще, ніж при весняній. Крім того, посаджена на зиму полуниця вже наступної весни дасть урожай. Важливо посіяти її за 20-30 днів до початку перших серйозних заморозків, інакше рослина не встигне вкоренитися і замерзне. Роботу виконують в сухий і хмарний день. Обов'язково виділіть під полуницю місце, яке влітку не буде в тіні.

Салат

Більшість видів салатів і прянощів не бояться навіть мінусової температури і швидко дадуть урожай. Якщо посадите їх у вересні, то встигнете зібрати свіжий урожай протягом пари тижнів. Важливо пам'ятати, що салати швидко висмоктують з ґрунту поживні речовини, тому перед їхнім посівом ділянку рекомендується удобрити.

Ось яку зелень можна посадити у вересні:

горох (мікрозелень);

листова гірчиця;

крес-салат;

салат-латук;

рукола;

шпинат.

Китайська (не пекінська) капуста

Зростає і розвивається від +14 до +18°С. Якщо ж температура значно вище – буде в'янути. Не любителька повного світлового дня. Вегетативний період – від сорока до шістдесяти днів.

Броколі

Ця рослина дуже добре переносить низькі температури. Єдине, що їй потрібно, – це вологий ґрунт і крапельний полив, оскільки, якщо залити броколі водою, вона може загнити.

Крім того, у теплиці можна посадити капусту, огірки та перець.

За матеріалами УНІАН, Світ рослин, Jardineriaon