Але не варто одразу викидати страву – існує простий спосіб її врятувати

Іноді трапляється так, що плов виглядає готовим, а рис всередині залишається твердим. Але не варто одразу викидати страву – існує простий спосіб її врятувати. Best Home Ideas розповідає, як виправити цю ситуацію.

Що робити, якщо рис у плові не доварився?

Спочатку потрібно перевірити кількість води у каструлі. І якщо рідини майже немає, її потрібно долити. Достатньо додати одну склянку гарячої води.

Після цього каструлю з пловом потрібно накрити кришкою. Зробити це необхідно для того, щоб вода не випаровувалася.

Важливо, щоб вогонь був слабким, і тривалість додаткового приготування не повинна перевищувати 10 хвилин.

Після цього процесу слід перевірити ступінь готовності рису. Якщо він все ще сирий, то вливання води та приготування під кришкою потрібно провести заново.