Кінець зими часто створює ілюзію повної паузи в городніх справах, однак саме лютий закладає основу майбутнього сезону. Поки ґрунт ще відпочиває, у господаря є час без метушні підготуватися до весняного старту. Грамотні дії в цей період допомагають уникнути помилок, заощадити ресурси та отримати стабільний урожай. «Кліома сервіс» пише про перелік найважливіших робіт, які варто виконати вже зараз.

Планування сезону і ревізія запасів

Лютий – ідеальний час для продуманого планування посадок. Варто заздалегідь визначити схеми грядок, чергування культур і обсяг посівів. Одночасно перевіряють насіння, відбраковуючи прострочене або те, що не виправдало себе минулого року. Те саме стосується добрив і препаратів для захисту рослин.

Підготовка садового інвентарю

Перед активним сезоном інструменти потрібно привести до ладу. Лопати, секатори, пилки та мотики очищають, точать і за потреби ремонтують. Зараз зручно докупити відсутній інвентар, адже вибір у магазинах більший, а черг майже немає.

Стратифікація насіння багаторічників

Декоративні культури з повільним проростанням часто потребують стратифікації. Лютий підходить для запуску цього процесу, адже насінню потрібен час для імітації зимових умов. Холод стимулює майбутні сходи й підвищує відсоток проростання.

Початок роботи з розсадою

Культури з довгим вегетаційним періодом висівають саме наприкінці зими. У цей час готують ємності, субстрат і місце з достатнім освітленням. Рання розсада встигає сформувати міцну кореневу систему до пересадки у ґрунт.

Обрізка дерев і кущів

У середині лютого проводять санітарну та формувальну обрізку плодових дерев і декоративних кущів. Видаляють сухі, пошкоджені та загущуючі гілки. Це покращує циркуляцію повітря і зменшує ризик хвороб у сезоні.

Захист рослин від перепадів температур

Зимово-весняні коливання температури небезпечні для кори дерев. Побілка або використання світлого укривного матеріалу допомагає уникнути сонячних опіків і морозобоїн. Додатково варто подбати про захист від гризунів.

Живцювання хвойних рослин

Лютий добре підходить для розмноження туї, ялівцю та ялини. Живці легко вкорінюються у вологому середовищі за помірної температури. До весни вони формують корені й будуть готові до висадки.

Залучення птахів у сад

Птахи допомагають контролювати чисельність шкідників природним способом. Узимку їх приваблюють годівничками, що підвищує шанси, що вони залишаться в саду й навесні. Це зменшує потребу в хімічних обробках.

Знезараження ґрунту для розсади

Саморобні ґрунтові суміші часто містять спори грибків і личинки комах. Тому перед використанням ґрунт знезаражують термічно або спеціальними засобами. Після цього йому дають час відновити мікрофлору.

Підготовка холодостійких грядок

За сприятливої погоди в лютому можна розпочати перекопування ділянок для ранніх культур. Ґрунт збагачують мінеральними добривами та формують грядки. Це дозволить почати посів одразу після стабілізації температур.