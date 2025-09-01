Цю гіркоту можна прибрати за допомогою солі

Гіркота баклажанів – справжній виклик на кухні. Вона може зіпсувати навіть найкращу страву. ТСН розповідає про ефективні способи, як отримати ніжний смак баклажанів.

Як позбутися гіркоти з баклажанів?

Цю гіркоту можна прибрати за допомогою солі. Причому існують «мокрий» та «сухий» способи її використання, щоб баклажани не гірчили.

Мокрий спосіб. Баклажани розрізають та замочують на пів години у підсоленій воді. Потім воду зливають, а овочі промивають у проточній воді. Разом із водою піде вся гіркота. Сухий спосіб. Баклажани також розрізають та добре посипають сіллю. Їх потрібно залишити під пресом на хвилин 20. Потім добре промити – і баклажани готові до приготування.

Також баклажан може гірчити через шкірку та насіння. Тому якщо для приготування страви воно вам не потрібне, краще його прибрати. Ви можете спробувати заморожування баклажанів, але цей спосіб не підійде, якщо потрібно щось швидко приготувати, адже залишити їх у морозильній камері потрібно на 4-5 годин.

Як прибрати гіркоту з уже готових баклажанів?

Якщо баклажани вже приготовлені, кардинально змінити ситуацію буде неможливо. Однак можна покращити смак, додавши спеції або гострий соус. Деякі кулінари радять додати петрушку або збризкати баклажани невеликою кількістю лимонного соку.