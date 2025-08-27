Якщо ви не впевнені в якості качана, варто додати один простий інгредієнт

Щоб кукурудза після варіння вийшла не просто м’якою, а дійсно соковитою та ароматною, важливо не тільки дотримуватись часу варіння, а й використовувати особливий компонент. Саме він перетворить звичайну кукурудзу на по-справжньому смачну. УНІАН розповідає, що додати під час варіння кукурудзи.

Що додати під час варіння?

Якщо ви не впевнені в якості качана, варто додати один простий інгредієнт – харчову соду. Додайте її буквально на кінчику ножа або чайної ложки. Сода розм’якшить навіть найстаріший качан, якщо раптом купили саме такий.

Після варіння ви можете використати ще один спосіб, якщо зрозуміли, що кукурудза недостатньо м’яка. Вимкніть вогонь, злийте воду та накрийте каструлю кришкою, зверху обернувши рушником. Такий метод упарювання на 10-15 хвилин допоможе зернам стати ще більш м’якими та соковитими.