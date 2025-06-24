Якщо її неправильно зберігати, вона швидко висихає або вбирає сторонні запахи

Половина цибулини часто залишається після приготування страв, і якщо її неправильно зберігати, вона швидко висихає або вбирає сторонні запахи. Southern Living розповідає, як зберегти смак та свіжість, дотримуючись кількох правил.

Як правильно зберігати половину цибулі?

Щільно загорніть цибулю або помістіть її в пакет на блискавці, прибираючи зайве повітря, щоб цибуля не висохла. Ви також можете зберігати залишки цибулі, розрізаної навпіл або скибочками, у герметичному контейнері, щоб зменшити контакт з повітрям та втрату вологи. Зберігайте цибулю зрізаною стороною вниз для додаткового захисту та, якщо можливо, залишайте шкірку на ній як захисний шар, щоб вона залишалась вологою та свіжою. Ви також можете використати контейнер для овочів з контролем вологості, щоб зберігати цибулю.

А якщо залишок не знадобиться найближчим часом?

Якщо ви не плануєте використовувати решту цибулі протягом кількох днів, ви можете її заморозити. Для цього потрібно нарізати її, розкласти в один шар на деко, застелене пергаментом. Потім цибулю потрібно заморозити до застигання, а потім перекладіть у герметичний контейнер або пакет, придатний для заморожування.

Заморожену цибулю краще використовувати для приготування таких страв, як супи, рагу або смажені страви, оскільки після розморожування текстура цибулю пом’якшиться.