Щоб не засохла та не зіпсувалась: як зберігати половину цибулі
Половина цибулини часто залишається після приготування страв, і якщо її неправильно зберігати, вона швидко висихає або вбирає сторонні запахи. Southern Living розповідає, як зберегти смак та свіжість, дотримуючись кількох правил.
Як правильно зберігати половину цибулі?
- Щільно загорніть цибулю або помістіть її в пакет на блискавці, прибираючи зайве повітря, щоб цибуля не висохла. Ви також можете зберігати залишки цибулі, розрізаної навпіл або скибочками, у герметичному контейнері, щоб зменшити контакт з повітрям та втрату вологи.
- Зберігайте цибулю зрізаною стороною вниз для додаткового захисту та, якщо можливо, залишайте шкірку на ній як захисний шар, щоб вона залишалась вологою та свіжою.
- Ви також можете використати контейнер для овочів з контролем вологості, щоб зберігати цибулю.
А якщо залишок не знадобиться найближчим часом?
Якщо ви не плануєте використовувати решту цибулі протягом кількох днів, ви можете її заморозити. Для цього потрібно нарізати її, розкласти в один шар на деко, застелене пергаментом. Потім цибулю потрібно заморозити до застигання, а потім перекладіть у герметичний контейнер або пакет, придатний для заморожування.
Заморожену цибулю краще використовувати для приготування таких страв, як супи, рагу або смажені страви, оскільки після розморожування текстура цибулю пом’якшиться.