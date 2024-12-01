В українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки.

Представник польської служби безпеки, особу якого не розкривають, зазначив, що деякі українські військові використовують навчання у Польщі як можливість втекти зі служби. За його словами, щомісяця фіксують по близько 12 таких випадків.

При цьому журналісти видання зазначають, що із січня по жовтень 2024 року українські прокурори відкрили 60 тис. справ про дезертирство. Це майже вдвічі більше ніж у два минулі роки.

У жовтні Офіс генерального прокурора навів дані, що з початку 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тис. кримінальних справ про самовільне залишення частини.

«Нездатність України забезпечити ротацію і дати відпочити втомленим на фронті військовим призводить до втрат і відлякує тих, хто інакше міг би бути покликаний», – пише Financial Times зі слів військових аналітиків.

Нагадаємо, 4 листопада 47 окрема механізована бригада та 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повертатися на службу. Бригади зазначили, що готові підтримати тих, хто через різні причини зробив помилку.

21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. 28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.

У ДБР зазначили, що військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.