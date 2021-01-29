У 2018 році lifecell першим запустив швидкісний зв’язок 4G в Україні

У січні 2005 року в Україні вперше зробили дзвінок у мережі оператора life:), який з часом не лише став одним з лідерів галузі, а й почав задавати тренди. Саме він у 2018 році першим запустив в Україні швидкісний зв’язок 4G, а вже невдовзі почав тестувати 5G-інтернет.

Попри популярність серед українських користувачів лише у 2020 році lifecell вийшов на чистий прибуток. До 16-річчя компанії розповідаємо про шлях до успіху оператора завдяки інноваційним послугам, унікальним розробкам, а також відвойованим у конкурентів найнижчим тарифам.

Успіх завдяки інноваціям

Коли у 2005 році life:) зайшов в Україну, ринок мобільного зв’язку між собою вже поділили два потужні оператори. Тому, аби знайти своїх клієнтів та досягти успіху, команда-новачок вирішила зробити ставку на інновації, які пізніше почали впроваджувати і конкуренти.

Однією з перших принципово нових послуг, які запропонував life:), був «МелоРінг», що дозволяв замість стандартних гудків виклику програвати мелодію. Пізніше оператор запустив послугу «Мобільне TV» для перегляду потокового відео на мобільному, а також «Мобільну бізнес-пошту», яка на той час стала справжнім проривом у бізнес-комунікації, оскільки давала доступ до робочої пошти з мобільного телефона. Крім того, life:) першим в Україні запропонував послуги швидкісної передачі даних на основі технології EDGE, стартові пакети із подвійним стандартом SIM-карти (SIM і micro-SIM) та зручну інтеграцію з соціальними мережами.

Після ребрендингу у 2015 році life:) став на lifecell, проте принципів роботи та курсу на інновації не змінив. Зокрема, компанія першою серед мобільних операторів створила систему онлайн-ідентифікації своїх абонентів, а сервіс самообслуговування «Віртуальний помічник» навіть отримав золоту нагороду на всесвітньому конкурсі Top Ranking Performers 2017 у Лондоні. Одну зі своїх унікальних розробок – систему масового оповіщення ENS – оператор передав департаменту кіберполіції безкоштовно в безстрокове користування.

Паралельно lifecell постійно інвестував у розгортання мережі та її модернізацію, а також долучився до побудови мережі Інтернету речей. Ще у 2007 році оператор протестував 3G-зв’язок, а у 2015 році Львів став першим українським містом, де lifecell запустив 3G-зв’язок у комерційну експлуатацію. Уже наступного року компанія стала одним з лідерів за географічним покриттям 3G в Україні. У 2018 році lifecell першим запустив швидкісний зв’язок 4G в Україні, а у 2019-му почав тестувати зв’язок нового покоління 5G.

Боротьба за найнижчі тарифи

Популярністю серед абонентів lifecell завдячує не тільки інноваціям, а й своїй сміливості. У 2006 році оператор вперше на українському ринку запустив тариф з безкоштовними дзвінками у мережі – «Вільний life:)», і інші оператори були змушені також запроваджувати подібні тарифні плани. Та водночас, аби не втрачати клієнтів, вони встановлювали високу вартість дзвінків на номери інших мобільних операторів. Таким чином сформувався так званий «клубний ефект» – люди обирали оператора в залежності від того, яким оператором користується їхнє найближче оточення.

Відтак lifecell почав лобіювати зниження ставки інтерконекту – ціни, яку сплачує один мобільний оператор іншому, коли його абонент зателефонує в мережу цього оператора. Цю ставку регулює держава, і саме нею інші оператори пояснювали занадто високі тарифи на дзвінки на номери інших операторів. Оскільки їм було невигідно знижувати ставку інтерконтенту та втрачати «клубний ефект», вони розгорнули кампанію за її збереження. Та все ж у 2015 році завдяки зусиллям lifecell ставку інтерконтенту таки переглянули і знизили до 12 копійок, а компанія надалі продовжує боротися за її зниження.

У 2017 році оператор lifecell започаткував еру безлімітного мобільного інтернету: тарифний план «Жара» пропонував майже безлімітний доступ до мережі – 10 ГБ на місяць, 10 ГБ у сервісах Megogo, Divan.tv, Youtube, Oll.tv і безліміт на Facebook та спілкування у месенджері BIP. Після цього інші оператори також почали пропонувати вигідні тарифні плани з безлімітним інтернетом.

Переломний рік

Пандемія коронавірусу у 2020 році, крім проблем, також принесла розуміння того, що бізнес має бути соціально відповідальним. Від початку карантину lifecell зробив безкоштовними дзвінки на номери гарячої лінії МОЗ, Центру громадського здоров’я, МЗС, Урядового контактного центру, НСЗУ та на номер системи добровільної реєстрації українців при подорожі закордон «ДРУГ».

Крім того, оператор запропонував послугу «Екстрений віртуальний номер BiP», який дозволяє дзвонити та приймати дзвінки з українського номера без фізичної SIM-картки. Ця послуга стала в нагоді тим українцям, яких пандемія застала за кордоном. А для підтримки медиків у ці непрості часи lifecell нараховував на їхні номери безкоштовно 20 ГБ інтернету та 1500 хвилин для дзвінків по Україні.

У 2020 році почалася співпраця lifecell з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Спільний проект «Телеком проти корупції» має стимулювати учасників телеком-ринку, державних службовців та місцеві органи влади дотримуватись вимог законодавства та бути неупередженими у своїй роботі.

Багаторічна боротьба та постійне впровадження нових продуктів та сервісів не минули дарма – у 2020 році компанія lifecell вперше після початку своєї роботи вийшла на чистий прибуток. Надалі оператор планує інвестувати в розвиток мережі в Україні та продовжувати трансформацію телеком-ринку задля комфорту абонентів.