lifecell забезпечив сімейних лікарів безкоштовним зв’язком та інтернетом до кінця квітня

Мобільний оператор lifecell надав медпрацівникам, які надають первинну медичну допомогу (сімейним лікарям) можливість отримати безкоштовний мобільний зв’язок та мобільний інтернет до кінця квітня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на прес-службу lifecell.

«Безкоштовні 20 ГБ та 1500 хвилин для медиків. Якщо ви абонент lifecell і надаєте первинну медичну допомогу, наберіть *440*3# та очікуйте підтвердження реєстрації запиту», – повідомили в прес-службі мобільного оператора.

При цьому, як наголосили в lifecell, номер сімейного лікаря обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, оскільки його перевірятиме Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Після того, як НСЗУ підтвердить номер сімейного лікаря, медпрацівник отримає свої бонуси, які можна використати до 30 квітня. Тарифний план абонента при цьому не змінюється.

Для отримання послуги можна також заповнити електронну форму.

Хвилини та гігабайти будуть нараховані через кілька днів після перевірки. Про це медпрацівника повідомлять SMS.

Як зазначили в lifecell, наразі хвилини та гігабайти нараховані вже майже 6000 медичних працівникам по всій Україні, вони отримали відповідні СМС.