Міністерства внутрішніх справ України. На фото міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком

фото Міністерства внутрішніх справ України. На фото міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком

Шведські інвестори мають наміри розширювати співпрацю з Україною

Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму 9 млн євро, до якого увійшли судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Про це 5 листопада повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Ми спостерігаємо за ситуацію і визнаємо, що Україна бореться за весь цивілізований світ. І ми будемо й надалі вас всеосяжно підтримувати, адже від вас залежить безпека всієї Європи», – наголосив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін

Новий пакет допомоги від Швеції включатиме два судна з устаткуванням для посилення морської безпеки. Їх передадуть підрозділам Державної прикордонної служби України. Також у рамках допомоги Україні передадуть 40 тис. захисних масок та респіраторів.

Болін зауважив, що шведські інвестори мають наміри розширювати співпрацю з Україною.

«Ми поділяємо ваше бачення безпекової ситуації, яка неодмінно має вплив і на Швецію. Окрім того, ми хочемо перейняти ваш досвід, щоб також посилити наші сили у питанні безпеки», – додав він.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії по вересень 2024 року Швеція надала Україні військову допомогу на суму 48,1 млрд шведських крон, що становить приблизно 4,2 млрд євро.

Допомога від Швеції

26 жовтня Швеція виділила Україні ще один пакет гуманітарної допомоги на приблизно 9,5 млн євро. Гроші спрямують на посилення енергетики, розмінування та допомогу жінкам, які постраждали від війни.

Також уряд Швеції 28 жовтня погодив виділення Україні 63 млн євро підтримки у рамках попередніх пакетів військової допомоги. Зокрема, 20 млн євро піде на підтримку промислової бази у рамках данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників.