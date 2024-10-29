20 млн євро піде на данську ініціативу з закупівлі зброї в українських виробників

Уряд Швеції 28 жовтня погодив виділення Україні 63 млн євро підтримки у рамках попередніх пакетів військової допомоги. Про це повідомляє шведський уряд.

Зокрема, 20 млн євро з нового пакета допомоги піде на підтримку промислової бази у рамках данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників.

«Данська модель вміщує механізми, що гарантують ефективне використання наданих коштів, а також надання Україною зворотного зв'язку щодо використання поставленого обладнання», – зазначають у повідомленні.

Шведський уряд наголосив, що допомога у розвитку української промислової бази відкриє подальші можливості для співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю.

Ще близько 43 млн євро спрямують на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку України, серед яких:

коаліція, яка закуповує ракети класу «повітря-повітря» для української програми F-16,

коаліція, яка тренує українську морську піхоту,

коаліція з питань розмінування,

ІТ-коаліція.

Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, що передбачає закупівлю військового обладнання.

Станом на вересень 2024 року було відомо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії Швеція надала Україні військову допомогу на суму 48,1 млрд шведських крон, що становить приблизно 4,2 млрд євро.

Попередня допомога від Швеції

26 жовтня Швеція виділила Україні ще один пакет гуманітарної допомоги на приблизно 9,5 млн євро. Гроші спрямують на посилення енергетики, розмінування та допомогу жінкам, які постраждали від війни.

На початку вересня Швеція надала Україні новий пакет допомоги на близько 400 млн євро. Гроші мали спрямувати на найпріоритетніші військові потреби ЗСУ, зокрема, на три великі контракти для закупівлі обладнання.