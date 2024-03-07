У четвер, 7 березня, Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Країна стала 32-м членом НАТО. Про це свідчить документ, оприлюднений на сайті Державного департаменту США.

«7 березня 2024 року умови набуття чинності, викладені в статті II протоколу до пункту Атлантичний договір про приєднання Королівства Швеція були виконані. Відповідно, протокол набув чинності 7 березня 2024 року», – йдеться у документі.

Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі запланована на понеділок, 11 березня. В урочистостях візьме участь прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Документ, що підтверджує членство Швеці у НАТО

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Швеція разом із Фінляндією відмовилися від політики військового нейтралітету, якого дотримувалися впродовж десятиліть. Обидві країни подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Майже всі країни-члени блоку швидко схвалили заявку Швеції на вступ. І лише Туреччина та Угорщина затягували цей процес. Втім, 25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікувало протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

А 26 лютого, парламент Угорщини ратифікував членство Швеції в НАТО. Таким чином, Угорщина стала останньою країною-членом Альянсу, яка ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Прикметно, що тепер усі країни на узбережжі Балтійського моря, окрім Росії, є членами НАТО. Це означає, що оборонний альянс практично охопив Балтійське море, яке є важливим маршрутом торгівлі нафтою для Росії, де базується один з її флотів, пише «РБК-Україна» із посиланням на Financial Times.