188 депутатів угорського парламенту проголосували за ратифікацію заявки Швеції

Парламент Угорщини на своєму засіданні у понеділок, 26 лютого, ратифікував членство Швеції в НАТО. Про це повідомляє угорське медіа Telex.

За позитивне рішення щодо вступу Швеції до Альянсу проголосували 188 угорських парламентарів. Тоді як 6 депутатів проголосували проти. Загальна чисельність представницького та законодавчого органу Угорщини становить 199 парламентарів.

Таким чином, Угорщина стала останньою країною-членом Альянсу, яка ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже привітав ратифікацію угорським парламентом заявки Швеції на вступ до Альянсу. За його словами, це зробить Альянс «сильнішим та безпечнішим».

Зауважимо, що сьогоднішньому голосуванню передував візит до Угорщини прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона у п’ятницю, 23 лютого, під час якого дві країни підписали угоду про зброю, зокрема купівлі чотирьох шведських винищувачів Gripen.

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив що підписання угоди щодо купівлі винищувачів Силами оборони Угорщини, а також голосування угорським парламентом за вступ Швеції до НАТО дозволить обом державам «закрити один етап і відкрити новий». Ульф Крістерссон своєю чергою назвав «важливою» угоду між Швецією та Угорщиною про придбання винищувачів Gripen.

Досі Угорщина орендувала літаки Gripen за контрактом. Контракт на оренду 14 винищувачів Gripen був укладений у 2001 році, а літаки були поставлені у 2006-07 рр. У наступні роки контракт продовжувався, а чинний – розрахований до 2026 року.

Уряд Угорщини вимагав, щоб прем'єр-міністр Швеції приїхав до Будапешта перед парламентським голосуванням. Орбан надіслав йому запрошення ще у другій половині січня «задля обговорення вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу”. Однак глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що ніхто нікуди не поїде, оскільки немає причин вести з Угорщиною переговори щодо вступу у НАТО. Пізніше офіційний Стокгольм повідомив, що Крістерссон відвідає Будапешт, однак лише після того, як угорський парламент проголосує за вступ його країни до НАТО.

Додамо, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Угорщина була єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників. Дійшло до того, що уряд Угорщини не захотів приймати делегацію із США, яка прибула до Будапешта. Американські сенатори планували закликати владу Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО